WhatsApp wprowadza kolejne ulepszenia. Tym razem zmienił się interfejs

Twórcy WhatsAppa postanowili dokonać zmiany interfejsu użytkownika podczas dzwonienia do innych użytkowników. Obecnie swoim wyglądem przypomina on popularnego konkurenta z iOS-a, komunikator Facetime.

Zmiana wyglądu ma umożliwić łatwiejsze odnalezienie poszukiwanych opcji. Dodatkowo przycisk do dzwonienia stał się bardziej widoczny, a przez to zwiększyła się intuicyjność korzystania z WhatsAppa.

Drugie, ważniejsze usprawnienie dotyczy możliwości dołączania do rozmów grupowych. Aktualizacja zapewnia możliwość przyłączenia się nawet do już trwającej dyskusji głosowej. Twórcy zwracają uwagę, że nawet jeżeli przegapi się, w pierwszym momencie, komunikat o rozpoczęciu rozmowy, to wystarczy otworzyć aplikację, aby do niej dołączyć.