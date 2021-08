WhatsApp z trojanem, czyli FMWhasapp. Tej wersji nie instaluj

Spreparowana wersja WhatsAppa potrafi pobrać inne szkodliwe oprogramowanie, które później wyświetla reklamy, przechwytuje treść wiadomości SMS oraz zachęca użytkownika do zasubskrybowania płatnych usług. W ten sposób można stracić zarówno dane, jak i pieniądze.

Co więcej, dzięki możliwości przechwytywania SMS-ów, oszuści mogą zalogować się na autentyczne konto WhatsAppa ofiary i skontaktować z jej znajomymi. To otwarta droga do szeregu innych oszustw, w tym choćby wyłudzenia "na Blika". W tym przypadku opisywany jest program FMWhasapp w wersji 16.80.0, ale podobnych modyfikacji - w jakiś sposób szkodzących użytkownikom - w praktyce na rynku może być więcej.