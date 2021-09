WhatsApp zapłaci rekordowe 267 mln dolarów kary. Złamali zasady RODO

WhatsApp musi zapłacić 267 mln dolarów kary. Taka była decyzja Irlandzkiej Komisji do spraw Ochrony Danych (IDPC). Do tej pory w Unii Europejskiej wyższą karę ze względu na problemy z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych zapłacił tylko Amazon . W czerwcu Luksemburg nałożył na firmę karę w wysokości około 885 mln dolarów.

Zdaniem irlandzkiej komisji doszło do poważnych naruszeń i braków w informowaniu użytkowników na temat wykorzystania ich danych osobowych. Były one nieodpowiednio przekazywane między aplikacją WhatsApp a innymi podmiotami, które podobnie jak popularny komunikator, należą do Facebooka.