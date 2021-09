WhatsApp zmienia się w Messengera. Ta zmiana nie ucieszy każdego

Jak donosi WABetaInfo, WhatsApp zyska niedługo reakcje, dzięki którym odbiorcy wiadomości będą mogli wyrazić swoje emocje dotyczące konkretnych wypowiedzi. To analogiczna opcja do tej, która działa już w Messengerze i choć generalnie reakcje w WhatsAppie można uznać za ciekawą i mimo wszystko niewielką nowość, jest to jednocześnie kolejna funkcja, która zrywa z pierwotną prostotą WhatsAppa coraz bardziej upodobniając go do ociężałego Messengera.