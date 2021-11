Widząc ten numer na ekranie powinna zapalić nam się czerwona lampka. Wiele osób może również pomyśleć, że próbują się do niego dodzwonić oszuści. Mając to na uwadze, postanowiliśmy przyjrzeć się, kto może stać za połączeniami z tego numeru.

Co ciekawe, w wielu przypadkach połączeń przychodzących z tego numeru, na telefonach pojawiały nam się informacje o adresie znajdującym się w Wyszogrodzie, podpisanym jako Wiadukt im. Igora. Sama firma, zgodnie z danymi w Google Maps, ma być przedsiębiorstwem zajmującym się usługami związanymi z leśnictwem.

Dalsza analiza sytuacji w sieci zwraca jednak strony internetowe, na której kolejni użytkownicy ostrzegają się przed podanym numerem. W rzeczywistości telefon ma należeć do telemarketerów pracujących na rzecz firmy ubezpieczeniowej. Ta ostatnia ma starać się dodzwonić do losowych osób próbując namówić je na wykupienie ubezpieczenia. Przy próbie powołania się na prawo do usunięcia danych osobowych, dzwoniący naganiacze, jak donoszą internauci, mają się rozłączać.