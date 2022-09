Wielkie igrzyska branży IT w Gdańsku zakończone. Nowy rekord świata w dyscyplinie work-life balance

Just Join Games , wyjątkowe wydarzenie z pogranicza technologii, sportu i biznesu, po raz trzeci połączyło setki pracowników polskiej branży IT. Programiści, testerzy, administratorzy sieci i inni praktycy sektora bawili się i integrowali w duchu zdrowej rywalizacji, biorąc udział w dyscyplinach powiązanych ze swoją pracą i pasją.

W porównaniu z poprzednią edycją, liczba zarejestrowaych uczestników tegorocznych Igrzysk wzrosła z ok. 300 do ponad 500 osób. Sportowcy reprezentujący ponad 50 firm wzięli udział w kilku zróżnicowanych konkurencjach wymagających siły, precyzji oraz szybkości. Rzut dyskiem twardym, pchnięcie monitorem, składanie klawiatury na czas, to tylko wybrane z nich.

Adrian Tomaszewski reprezentujący firmę DeSmart utrzymał równowagę na specjalnej desce (trickboard) przez równą godzinę, poprawiając zeszłoroczny rekord o niemal 4 minuty. Nazwa dyscypliny nawiązuje do trendu obecnego w świecie IT i nie tylko. Chodzi o utrzymanie jak najlepszej równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym.

Biorąc udział w zmaganiach, uczestnicy mogli wesprzeć także szczytny cel. Część środków ze sprzedaży pakietów startowych organizatorzy przekazali na cele dobroczynne. Otwierając tegoroczne wydarzenie, Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT, przekazał czek na kwotę ponad 13 000 zł dla Fundacji Sarigato, która w ramach akcji Hakersi wspiera dzieci z rodzin wykluczonych cyfrowo.

- W tym roku zmagania podczas Just Join Games były wyjątkowe. Zawodnicy nie ulegli kapryśnej pogodzie i pokazali, że mimo niskiej temperatury i opadów deszczu najważniejsza jest dobra zabawa i wykręcanie jak najlepszych wyników. Z roku na roku zawody wchodzą na coraz wyższy poziom rywalizacji i organizacji, a liczba uczestników pokazuje, że wydarzenie na stałe wpisało się już do kalendarza świata IT. Jeszcze raz gratuluję osiągniętych wyników i zapraszam na kolejną edycję w przyszłym roku - powiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT, organizatora wydarzenia.