Wiemy za mało o cyberbezpieczeństwie. Świadomość ciągle rośnie zbyt wolno

Według Bitdefendera zaledwie 11 procent internautów można uznać za świadomych zagrożeń, a przez to bezpiecznych użytkowników sieci. Co więcej, aż 60 procent respondentów można uznać za osoby poważnie narażone na ataki.

Większość użytkowników badania przeprowadzonego przez Bitdefender korzysta z mediów społecznościowych i robi zakupy online. Do posiadania kont na serwisach społecznościowych przyznaje się 63 procent ankietowanych internautów. Wśród najcześciej używanych przez nich platform wymieniają głównie serwis Facebook. Widać również spory wpływ pandemii w ankiecie, zważywszy na fakt, że ponad połowa zaznaczyła robienie zakupów w sieci - dokładnie 54 procent ankietowanych.

Gdy mowa o urządzeniach, które wykorzystujemy do przeglądania sieci, wyniki nie budzą zaskoczenia. Pierwsze miejsce zajmują smartfony, na które wskazało trzy czwarte użytkowników badania. Zdecydowanie większą popularnością, w stosunku do innych systemów mobilnych, cieszy się Android, z wynikiem 61 procent. Sporą ciekawostką jest jednak kwestia używania urządzeń służbowych do użytku prywatnego - prawie jedna czwarta respondentów przyznała, że zdarza im się je wykorzystywać w ten sposób.