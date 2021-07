Strona gdańskiego sądu przejęta. Pojawiają się tam dziwne filmy

Niektóre z publikowanych przez hakerów filmów to niezbyt długie filmy akcji, inne przedstawiają walkę o przetrwanie. Nie brakuje produkcji z wątkami romantycznymi i ujęciami w bieliźnie. Znajdzie się też coś dla fanów azjatyckiej kuchni. Tak wygląda obecnie strona facebookowa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe .

Profil gdańskiego sądu zyskał nowych fanów. Wietnamskie produkcje przyciągają też tamtejszych użytkowników, którzy chętnie reagują na filmy i zostawiają pod nimi komentarze. Nie wiadomo kiedy sytuacja zostanie przywrócona do normy.

- Jeśli rzeczywiście tego rodzaju treści są emitowane na profilu facebookowym Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, wszystko wskazuje na to, że doszło do włamania na to konto - mówił Łukasz Zioła.