Windows 10 20H1: w grudniu koniec wsparcia, czas na aktualizację

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji systemu, wystarczy odwiedzić Windows Update i "sprawdzić aktualizacje". Jeśli komputer kwalifikuje się do instalacji nowej wersji (a od dawna powinno być to możliwe w każdej maszynie), nowa wersja zostanie pobrana i później zainstalowana. W zależności od tego, do jakiej wersji system będzie aktualizowany, instalacja może zająć od kilku sekund do kilkudziesięciu minut. Jak zawsze warto przy tym pamiętać o kopii zapasowej danych.