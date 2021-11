Windows 10 21H1 dla każdego. Aktualizacja czeka w Windows Update

To istotna zmiana, na którą zwraca uwagę Windows Latest. Dotychczas Windows 10 21H1 (na tę chwilę wciąż najnowsze wydanie systemu) był bowiem oferowany tylko w wybranych, w pełni zgodnych sprzętach. Teraz jest dostępny dla każdego, kto sprawdzi dostępność aktualizacji w Windows Update, co powinno oznaczać, że Microsoft uporał się już z najważniejszymi znanymi błędami, by móc zaoferować nową wersję wszystkim.