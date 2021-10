Windows 10 dostaje Sklep z Windows 11. To nie tylko nowy interfejs

Na tę chwilę z nowego Sklepu mogą skorzystać tylko testerzy, ale oznacza to, że niedługo zaktualizowana aplikacja będzie dostępna dla każdego użytkownika Windows 10. W praktyce to nie tylko odświeżony interfejs, lecz także większy wybór aplikacji dzięki zmienionym zasadom przyjmowania programów, o czym pisze MSPoweruser .

Chociaż w tym momencie nie wiadomo, kiedy dokładnie nowy Sklep miałby trafić do stabilnego wydania Windows 10, w praktyce może się to zbiec z planowanym na listopad wydaniem wersji 21H2 . Wówczas odświeżona aplikacja mogłaby w praktyce być jedną z większych i główną zauważalną na pierwszy rzut oka zmianą. Microsoft skupił się bowiem na rozwoju Windows 11 i nowości zmierzające do Windows 10 są niewielkie .

Użytkownicy Windows 10 czekający na wersję 21H2 na ten moment także nie znają konkretnej daty aktualizacji. Wiele wskazuje jednak na to, że w praktyce będzie to pierwsza połowa przyszłego miesiąca. Do tego czasu warto na bieżąco aktualizować komputer, by pozbyć się ostatnich błędów. Microsoft wydał niedawno dodatkową aktualizację KB5006738, która rozwiązuje kilka usterek.