Windows 10 dostał kolejną łatkę. KB5006738 czeka w Windows Update

Serwis Windows Central zwraca uwagę na nową aktualizację dostępną dla użytkowników Windows 10. Pakiet KB5006738 został co prawda wydany we wtorek, ale to nie Patch Tuesday i aktualizacja nie zostanie zainstalowana automatycznie. Użytkownicy mogą jednak wymusić jej instalację już teraz, by nie czekać do kolejnego miesiąca.