Windows 10 i łatkowy wtorek sierpnia. Poważne problemy, niskie ryzyko

Ale opis sposobu przeprowadzenia ataku kreśli już o wiele bardziej ograniczony scenariusz. Konieczne jest bowiem wysłanie pakietu ping z maszyny wirtualnej hostowanej w Hyper-V podatnego systemu. Nie każdy Windows ma włączone Hyper-V, i to w dodatku z IPv6, a problem dotyczy tylko hostów. Co zatem na liście robi Windows 7? Czy problem dotyczy też wbudowanego w Siódemkę Windows Virtual PC , czy może problem wykracza ponad lakoniczny opis o wirtualizacji? Nie wiadomo.

Kolejna podatność na liście dotyczy sterownika gramatyki serializacji XDR dla protokołu ONC RPC (tzw. "sunowski RPC") do obsługi usług NFS. Złożoność opisu powinna ułatwić domyślenie się, jak często stosowany jest to protokół. Niemniej, Windows obsługuje takie cuda. Przydają się w mocno heterogenicznych środowiskach, jak korporacje, rozbudowana infrastruktura komunikacyjna i… uczelnie techniczne. Przeciętny użytkownik nie ma nic wspólnego z usługami NFS w Windows. Pięć luk, w tym jedna krytyczna ( CVE-2021-26432 , 9.8), stanowi wtedy ciekawostkę.

Ostatnia krytyczna luka (8.8) dotyczy usług Zdalnego Pulpitu (RDP). Poważne słabości w RDP to zazwyczaj dobry powód do paniki, ze względu na liczbę serwerów wyprowadzonych bezpośrednio do internetu. Tym razem jednak podatność leży w… kliencie. Jeżeli systemowy klient RDP połączy się z serwerem, który został zaatakowany i przejęty, możliwe jest zdalne wykonanie kodu na maszynie klienta. Problem jest więc odwrotnością klasycznych podatności RDP, co oznacza mniejsze ryzyko. Nie czeka nas robak rozsiewający się przez RDP.