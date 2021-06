Windows 10: koniec "rozmytych" wiadomości i zainteresowań. Jest opcjonalna łatka

Warto podkreślić, że na obecnym etapie Windows 10 nie zainstaluje aktualizacji KB5003690 automatycznie, bo jest to aktualizacja opcjonalna. By pobrać i wdrożyć poprawki, należy więc zajrzeć do systemowych ustawień, a następnie Windows Update. Opisywana łatka powinna być widoczna na liście oczekujących aktualizacji, jako "podgląd aktualizacji skumulowanej". Instalacja KB5003690 wymaga ponownego uruchomienia komputera.