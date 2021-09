Użytkownicy Windows 10 otrzymali już nowe aktualizacje w Windows Update. Pakiet, który rozwiązuje opisywane podatności to KB5005565. System mógł go już zainstalować automatycznie, ale bardziej prawdopodobne jest, że obecnie czeka gotowy do pobrania lub instalacji przy najbliższej okazji. Warto więc zajrzeć do Windows Update i mieć ten proces z głowy - zabezpieczając tym samym Windowsa 10 przed atakami.