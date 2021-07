Microsoft zapowiedział wprowadzenie API DirectStorage do Windowsa 11 podczas prezentacji systemu pod koniec czerwca, ale wówczas nie było jasne, czy nowość trafi także do obecnego Windows 10. Jak jednak zwraca uwagę XDA Developers , twórcy aplikacji od kilku dni mogą korzystać z API DirectStorage w wersji Developer Preview i przy okazji tego ogłoszenia wyjaśniło się, że SDK będzie zgodne także z Windows 10 - począwszy od wersji 1909.

To w praktyce oznacza, że nowe API będzie dostępne dla znakomitej większości obecnych użytkowników Windows 10. Ze statystyk AdDuplex w kwietniu wynikało, że wersje 1909 (19H2), 20H1 i 20H2 działały łącznie w niemal 92 proc. wszystkich komputerów z Windows 10. A to dobre wieści głównie dla graczy.

DirectStorage pozwala bowiem m.in. znacznie sprawniej przesyłać dane z dysku do układu graficznego, co powinno być zauważalne głównie podczas strumieniowania i ładowania dużych porcji danych. Warto jednak podkreślić, że stos pamięci ma działać nieco inaczej w Windows 10 i Windows 11. W praktyce zatem, że mimo wprowadzenia API do obydwu systemów, Windows 11 będzie wykorzystywał jego większy potencjał.