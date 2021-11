Windows 11: aktualizacja KB4023057 ma naprawić Windows Update

Jak podaje Windows Latest , Microsoft opisuje aktualizację jako poprawkę usługi Windows Update Service. KB4023057 ma zapewnić większą niezawodność usługi we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 11, w tym w wersji 1909, 2004, 21H1 oraz nowszych.

Co ciekawe, w przypadku stwierdzenia zbyt małej ilości miejsca na dysku, by zainstalować inne aktualizacje, poprawka dokona skompresowania części plików by zwolnić miejsce na dysku. W niektórych przypadkach historia Windows Update w Panelu sterowania również zostanie wyczyszczona.