Windows 11: brak modułu TPM 2.0? Sprawdź, czy nie jest wyłączony

Wzbudziło to nasze wątpliwości, bo tak nowy sprzęt powinien być w moduł TPM 2.0 wyposażony. Konkretnie w tym przypadku mowa o płycie głównej MSI MPG Z490M. Udało się te przypuszczenia potwierdzić na stronie producenta, zatem dalsze kroki skierowaliśmy do UEFI BIOS. Być może moduł TPM jest po prostu wyłączony.

Jak widać, rzeczywiście moduł TPM jest wyłączony. Oznacza to, że system operacyjny nie będzie w stanie go zobaczyć, a więc PC Health Check prawidłowo raportował brak spełnionych wymagań sprzętowych. Możemy to jednak bardzo łatwo zmienić przestawiając opcję Security Device Support na Enabled.

Pozostaje już tylko sprawdzić, co na to PC Health Check - czy teraz będzie możliwa instalacja Windows 11? Uruchamiamy narzędzie ponownie i w tym momencie, o ile oczywiście pozostałe wymagania sprzętowe są spełnione, wszystko powinno zaświecić nam na zielono:

Podsumowując, jeśli jedyną przeszkodą na Waszej drodze do instalacji Windows 11 jest problem z modułem TPM 2.0, to warto upewnić się, czy przypadkiem nie wystarczy zmienić jednej opcji w UEFI BIOS płyty głównej, aby tego problemu się pozbyć. Gdyby jednak modułu faktycznie nie było w Waszym komputerze, to warto też wiedzieć, że niektóre płyty główne mają przewidziane dla niego wolne złącze. TPM można wówczas zakupić oddzielnie za kilkadziesiąt złotych. Niestety musi to być moduł w wersji 2.0 - popularne jakiś czas temu moduły w wersji 1.2 nie spełniają wymagań Microsoftu.