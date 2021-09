Windows 11: ciemny motyw to nie tylko inne kolory. Teraz musisz się też wsłuchać

BleepingComputer opisuje najnowsze spostrzeżenia użytkowników testowego Windows 11. Zwrócili oni uwagę na inne dźwięki powiadomień w systemie, gdy aktywny jest ciemny motyw. Jak się okazuje, to nie złudzenie, co udało się już potwierdzić w Microsofcie. Twórcy celowo przygotowali "łagodniejsze" powiadomienia, by lepiej pasowały do kolorystyki systemu.