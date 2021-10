Windows 11 dostępny do pobrania, ale tak naprawdę dla kogo? (opinia)

"Na papierze" takie podejście należy uznać za właściwe, bo dzięki temu Microsoft chce uniknąć podobnej wpadki do tej, jaką użytkownicy Windows 10 pamiętają z października 2018 roku. Prowadzi to jednak do fragmentacji i zamieszania, które są zbędne. Apple potrafi z dnia na dzień udostępnić wszystkim nowy system. Microsoft woli, by nawet po kilku miesiącach od premiery Windows 11 "każdy korzystał z innej wersji".