Windows 11 działa w 4,8 proc. komputerów z "okienkami"

Opisywane statystyki to dane za październik opublikowane przez AdDuplex. Wynika z nich, że największa część (37,6 proc.) użytkowników Windowsa 10/11 korzysta z Dziesiątki w wersji 21H1, czyli na tę chwilę wciąż najnowszego wydania Windows 10. Druga co do wielkości grupa (34 proc.) wykorzystuje nadal wspieraną wersję 20H2.