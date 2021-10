Windows 11 i aplikacje z Androida. Testerzy już korzystają

Obsługa aplikacji z Androida w systemie Windows 11 w praktyce sprowadza się do uruchomienia maszyny wirtualnej, a później w niej aplikacji pobieranych ze sklepu Amazonu. Na etapie testów w programie Insider nie jest dostępnych wiele propozycji, ale te, które są, zdają się działać sprawnie i bez istotniejszych błędów. Szczegóły w krótkim filmie zaprezentował Tom Warren na łamach The Verge .

Jak widać, obsługa aplikacji z Androida jest podobna do obsługi natywnych aplikacji Windowsa 11. Programy uruchamiane są w oknach, które można w pewnym zakresie powiększać lub pomniejszać, a do tego bez problemu działają funkcje przypinania, co pozwala sprawnie podzielić ekran. Zależnie od implementacji konkretnej aplikacji na Androida, zmiana proporcji okna może jednak skutkować przeładowaniem interfejsu.