Windows 11 i nowy Media Player. Microsoft przypadkiem pokazał aplikację

Jak donosi Windows Latest , w Windowsie 11 powinna się docelowo pojawić nowa aplikacja Media Player służąca przynajmniej do odtwarzania filmów. Ze wstępnej analizy wynika, że mogłaby zastąpić obecną aplikację Filmy i TV znaną z Windows 10. Microsoft pokazał zrzut ekranu z programem niejako przypadkiem, podczas pokazu dla testerów w ramach programu Insider.

W praktyce aplikacja Media Player zdaje się być jedynie odświeżoną wersją wspomnianego programu Filmy i TV. Na ekranie widać analogiczne narzędzia i poza zmienioną nazwą - nieznacznie odświeżony interfejs, który może bardziej pasować do stylistyki Windowsa 11. Jako ciekawostkę warto dodać, że widoczny na zrzucie ekranu film to pokaz działania sesji skupienia .

Pojawiające się w sieci informacje o takich podstawach jak odświeżona aplikacja do odtwarzania filmów mogą zaskakiwać. Windows 11 ma bowiem trafić do pierwszych komputerów za niecały tydzień, a jeśli Microsoft na tym etapie pracuje nad takimi kwestiami lub dopiero rozważa wprowadzenie odświeżonej aplikacji w przyszłości, nie świadczy to najlepiej o przygotowaniu Windowsa 11 na moment premiery.