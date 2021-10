Windows 11. LG dostarcza pierwsze modele laptopów z nowym systemem

Dla użytkowników oznacza to, że od tego miesiąca, wszystkie ultrabooki LG gram będą dostarczane z najnowszą wersją systemu Windows. LG nie zapomina jednak też o użytkownikach starszych modeli.

Celem korporacji jest zapewnienie klientom najnowszych technologii oferowanych przez partnerów LG. Wiceprezes przekazał również, że większość posiadaczy ultrabooków będzie mogła zainstalować najnowszy system operacyjny firmy Microsoft we własnym zakresie.

Jeżeli posiadamy już ultrabook LG gram, a chcemy dokonać aktualizacji systemu do Windowsa 11, to niekoniecznie będziemy musieli dokonać zakupu nowego sprzętu. W przypadku wcześniejszych modele tej serii, jeżeli spełniają one wymagania systemowe, możemy je zaktualizować wchodząc na stronę Microsoftu aby pobrać nowego Windowsa 11.