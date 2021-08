Windows 11: masz niezgodny PC i omijasz blokadę? Nie dostaniesz aktualizacji

Jak podaje The Verge powołując się na informacje wprost od Microsoftu, producent nie będzie w żaden sposób blokować możliwości instalacji Windows 11 z obrazu ISO w komputerach niezgodnych z wymaganiami. Będzie natomiast blokować w nich późniejsze aktualizacje przez Windows Update, co w praktyce może oznaczać brak nowych funkcji i co ważniejsze - aktualizacji bezpieczeństwa choćby w ramach Patch Tuesday czy nowych wersji sterowników.