Windows 11: Microsoft pracuje nad ulepszeniem nowego paska zadań

Biorąc jednak pod uwagę, że Microsoft już pracuje nad poprawkami do Windowsa 11, można się spodziewać, że takowe pojawią się w kanale produkcyjnym jeszcze w tym lub przyszłym miesiącu. Gdyby jednak do tego nie doszło, użytkownicy zmuszeni zostaną do dłuższego oczekiwania na nie, ze względu na zapowiedzianą przerwę świąteczną. To zaś oznacza, że mogą one trafić do testerów dopiero na początku 2022 roku.