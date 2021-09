Na zmianę w kompilacji testowej Windowsa 11 zwrócił uwagę serwis Techdows . Jak się okazuje, link do Oczyszczania dysków od lat dostępny we właściwościach dysków włączanych z poziomu menu kontekstowego, zostanie zastąpiony przyciskiem przenoszącym do ustawień Pamięć w "nowych" ustawieniach Windows 11.

Na tym etapie nie oznacza to, że Oczyszczanie dysków nie będzie dostępne w systemie. Narzędzie wciąż będzie można uruchomić na przykład komendą tekstową, ale można się spodziewać, że usunięcie odnośnika z właściwości dysków to pierwszy krok do ostatecznego usunięcia aplikacji z Windowsa 11. Z drugiej strony takie obawy pojawiały się już w 2018 roku, a w praktyce Oczyszczanie dysków do dziś działa w Windows 10.