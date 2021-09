Windows 11: oto zgodne laptopy, które poleca Microsoft

Co istotne, nie skupia się przy tym wyłącznie na notebookach swojej produkcji, ale poleca także szereg sprzętów konkurencji. Warto jednak zaznaczyć, że są to laptopy, które mają preinstalowanego Windowsa 10. Wiadomo jednak, że aktualizację do Windowsa 11 na pewno dostaną i z opisu na oficjalnym blogu można wnioskować, że nie trzeba będzie na to długo czekać.