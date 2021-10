Windows 11 po premierze. System ma co najmniej kilka problemów

Serwis Bleeping Computer podjął się zidentyfikowania najpopularniejszych problemów, na które natykają się osoby korzystające z Windowsa po aktualizacji do najnowszej wersji. Wśród nich znalazły się zarówno błędy dotykające użytkowników na całym świecie lub tylko lokalnie, w wybranych państwach.

Osobną grupę problemów stanowi samo menu Start, które potrafi zawiesić się w losowym momencie i przestać reagować na kliknięcia. Notorycznie zdarza mi się również nie otwierać lub znikać z paska zadań. O wszystkich tych przypadkach Microsoft został wielokrotnie poinformowany, jednak, póki co, brak jakiegokolwiek oficjalnego rozwiązania wspomnianych kwestii.

Sam system zaś, niezależnie od posiadanego przez nas procesora, posiada błąd powodujący zużywanie zbyt dużych zasobów pamięci. W przypadku niektórych osób może to powodować, że eksplorator plików będzie wykorzystywał nawet 1 GB pamięci po otwarciu kilku folderów. Na tym jednak nie koniec, bo po zamknięciu Eksploratora plików, pamięć nie jest zwalniana przez system i niezbędne jest wykonanie restartu przez użytkownika.

Wspomniane wyżej problemy należą do najczęstszych, ale to nie znaczy, że lista jest kompletna. Bleeping Computer wspomina także o przypadkach użytkowników, którzy pomimo spełnienia szeregu warunków postawionych przez Windows 11 do jego instalacji, nie są w stanie zaktualizować systemu.