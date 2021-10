Microsoft udostępnił już bowiem Asystenta instalacji Windows 11 , dzięki któremu posiadacze komputerów spełniających wymagania mogą od ręki zainstalować nowy system . Nie trzeba więc czekać na ruch producenta i udostępnienie aktualizacji w Windows Update, choć trzeba wyraźnie zaznaczyć - Microsoft właśnie to zaleca. Użytkownicy oczekujący pełnej zgodności muszą po prostu uzbroić się w cierpliwość.

Dla pozostałych i głównie tych, którzy są gotowi nieco zaryzykować , powstało narzędzie do aktualizacji. Po pobraniu aplikacji wystarczy ją uruchomić w Windows 10, a następnie "przeklikać" krótki kreator, który automatycznie pobierze odpowiednią wersję Windows 11 dla danego komputera, a później ją zainstaluje . Przed przystąpieniem do tego procesu warto zacząć od sprawdzenia, czy dany komputer sprosta potrzebom Windows 11 , a potem zadbać o kopię zapasową danych.

Warto pamiętać, że do aktualizacji do Windowsa 11 konieczne jest posiadanie zainstalowanego Windows 10 przynajmniej w wersji 20H1. Po pobraniu systemu przez Asystenta instalacji, podczas instalacji komputer kilka razy może się ponownie uruchamiać. Należy cierpliwie czekać na zakończenie instalacji i nie zakłócać pracy oprogramowania. Może to trochę potrwać.