Windows 11: premiera za tydzień. Wiedziałeś o tym?

Badanie przeprowadzono na grupie ponad 1000 użytkowników Windowsa w Stanach Zjednoczonych by sprawdzić, jak wygląda świadomość nadchodzącego udostępnienia Windowsa 11. Mimo wszystko premiera nowego systemu operacyjnego Microsoftu to nie chleb powszedni, jak coroczna prezentacja nowego Androida; Windows 10 miał premierę ponad 5 lat temu. Mimo to, o premierze Windowsa 11 i tak mało kto słyszał.