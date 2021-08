Windows 11: przegląd aplikacji wbudowanych

Inną aplikacją rozwijaną "na boku" jest panel zarządzania Defenderem (SecHealthUI), znany pod nazwą Zabezpieczenia Windows. W Windows 10 jest aplikacją wbudowaną. Tutaj będzie aktualizowany przez Sklep... ale też jest aplikacją wbudowaną. Oznacza to, że w Windows 11 pakiety "obowiązkowe" znajdują się także w katalogu WindowsApps , dotychczas stosowanym tylko dla możliwych do usunięcia dodatków.

Ale to nie wszystko. Windows 11 zawiera także zupełne nowości. Należą do nich Power Automate Desktop, Microsoft To Do, Terminal oraz Widżety. Aplikacje Windows Terminal i Microsoft To Do są szeroko znane i instalowane przez wielu obecnych użytkowników Dziesiątki. Terminal jest szczególnie godny polecenia w przypadku pracy z podsystemem WSL.