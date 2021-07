Windows 11 rozczarowuje? Będzie 10 dni, by szybko wrócić do Windows 10

Jak podaje Softpedia, proces cofnięcia wcześniejszej aktualizacji Dziesiątki do Windowsa 11 ma być sprawny dzięki przechowywanym przez 10 dni plikom. Umożliwią one szybkie "przywrócenie systemu" do stanu sprzed aktualizacji. W oczach użytkownika będzie to więc powrót do Windows 10. To dobre rozwiązanie dla osób, które Windows 11 rozczaruje i będą wolały wrócić do starszego systemu.