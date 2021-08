Windows 11 rusza z betą. Usunięto wiele błędów

Zmianom uległo też sporo elementów wizualnych. W wersji beta Windows 11 otrzymujemy ułatwiony dostęp do ustawień powiadomień, zaokrąglone kształty, które są wyraźnym odcięciem od ostrych form Windows 10, czy też małą zmianę w postaci czerwonego punktu na oknie aplikacji, który komunikuje użytkownikowi, że potrzebna jest jego interwencja w danym programie. O wszystkich usuniętych błędach i wprowadzonych nowościach przeczytać można na blogu Microsoftu .

Warto zauważyć, że wspomniane zmiany trafiły do kanału Dev już tydzień temu. Aktualną wersję systemu uznano za na tyle stabilną, by można było udostępnić ją w kanale Beta. Windows 11 testować mogą wszyscy zapisani do programu Windows Insider.