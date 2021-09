Windows 11 ruszy w VirtualBoksie. Oracle pracuje nad obsługą TPM 2.0

O szczegółach informuje Neowin, zwracając uwagę na "zmianę 90946" dotyczącą VirtualBoksa, nad którą Oracle pracuje od ubiegłego miesiąca. Zgodnie z założeniem, oprogramowanie będzie pozwalać maszynie wirtualnej na dostęp do modułu TPM w komputerze-hoście, co pozwoli systemowi uznać, że system gościa może zostać uruchomiony, bo sprzęt spełnia wymagania systemowe.

Problem z obsługą TPM 2.0 zaczął być w przypadku Windowsa 11 realny po jednej z ostatnich aktualizacji w programie Insider, kiedy to Microsoft wdrożył wymagania dotyczące modułu TPM, przez co wielu testerów zostało usuniętych z gałęzi rozwojowej Windowsa 11. Zostali zmuszeni do powrócenia do testowania Windowsa 10 lub pogodzenia się z brakiem kolejnych aktualizacji Windowsa 11.