Windows 11 SE i Surface Laptop SE. Nowe doniesienia o planach Microsoftu

Jak podaje Windows Central , Windows 11 SE - w parze z nowym, tanim urządzeniem przygotowywanym przez Microsoft dla sektora edukacji - będzie w praktyce konkurencją dla Chromebooków. Szczegóły na razie nie są znane, ale doniesienia wskazują, że sprzęt Microsoftu mógłby być podobny na przykład do niewielkiego Lenovo 100W przypominającego netbooka.

Możliwe, że model zostanie nazwany "Laptop SE" i będzie sprzedawany jako najtańszy sprzęt z linii Surface. Z ustaleń Windows Central wynika, że nowy komputer (roboczo nazwany Tenjin) dostanie 11,6-calowy ekran, procesor Intel Celeron N4120 i do 8 GB pamięci operacyjnej.

Zostanie też wyposażony w podstawowe porty, a także pełnowymiarową klawiaturę z gładzikiem. Do kompletu specjalnie przygotowany system i to tutaj pojawia się idea Windowsa 11 SE. Sam komputer Microsoftu także może dostać dopisek "SE" w nazwie (zgaduje się, że może to być skrót od School Edition).