Windows 11 SE oraz laptop Surface SE stały się rzeczywistością. Microsoft zapowiedział oficjalnie obydwa produkty, przy czym potwierdziła się znakomita większość, jak nie wszystkie spekulacje na ten temat . Windows 11 SE to edycja Jedenastki, która ma się sprawdzić w najmniej wydajnych komputerach, a Surface laptop SE (ze wspomnianym systemem) to najtańszy laptop Microsoftu w ofercie.

Microsoft celuje w tym samym w sektor edukacji. Jak podaje, Windows 11 SE ma się świetnie sprawdzić w rękach nauczycieli oraz administratorów IT w szkołach. Surface Laptop SE nie jest natomiast jedynym sprzętem, który w standardzie zostanie wyposażony w Windowsa 11 SE. Do oferty trafiły też m.in. laptopy Della, Lenovo, Acera, HP czy Asusa.

Surface Laptop SE został wyposażony w 11,6-calowy ekran, kamerę do wideorozmów w rozdzielczości HD i potrafi działać do 16 godzin na jednym ładowaniu akumulatora. Co ciekawe, w specyfikacji nie wspomina się o użytym modelu procesora, wiadomo natomiast, że komputer może mieć 4 lub 8 GB pamięci operacyjnej, 64 lub 128 GB pamięci na dane (eMMC) oraz układ graficzny Intel UHD 600.