Windows 11: sprawdź z PC Health Check, czy zainstalujesz

Aplikacja PC Health Check (w polskiej wersji Windows znana jako Sprawdzanie kondycji komputera) nie miała najłatwiejszych początków. Kilka miesięcy temu nie była jeszcze dopracowana, a mimo to Microsoft udostępnił ją użytkownikom, by mogli wstępnie sprawdzić, czy ich komputery otrzymają aktualizację do Windowsa 11.