Windows 11: twój PC sam nie wie, czy jest zgodny? To błąd w Windows Update

Usterkę opisuje Windows Latest . Chodzi o rzadką sytuację, w której oficjalna aplikacja do sprawdzania zgodności PC Health Check pokazuje możliwość instalacji Windows 11, a jednocześnie Windows Update twierdzi, że komputer nie spełnia wymagań. Jak podają użytkownicy, którzy doświadczają tego problemu, ponowne uruchomienie komputera lub wymuszenie sprawdzania aktualizacji w systemie nie przynoszą poprawy.

Microsoft potwierdził już problem i pracuje nad jego rozwiązaniem. Do czasu usunięcia usterki, użytkownicy zdecydowani na instalację Windowsa 11 mogą skorzystać z dwóch metod. Dostępny jest Asystent instalacji , który pomaga zaktualizować dany komputer oraz Windows 11 Media Creation Tool - kreator umożliwiający utworzenie nośnika instalacyjnego USB lub pobranie obrazu ISO, które przydadzą się do "czystej" instalacji.

Chociaż w przypadku aktualizacji Windowsa 10 do 11 utrata danych nie powinna mieć miejsca, jak zawsze warto zadbać o kopię zapasową danych. Warto też wiedzieć, że po przeprowadzeniu aktualizacji, użytkownicy mogą przez pewien czas wrócić do poprzedniej wersji systemu, jeśli nowa nie przypadnie im do gustu.