Windows 11: wszystko, co musisz wiedzieć o następcy Windows 10

Windows 11 od 5 października trafia do pierwszych komputerów w formie darmowej aktualizacji dla użytkowników Windowsa 10. Według producenta to nowy rozdział w rozwoju pecetów - przyjrzyjmy się razem, jakie nowości oferuje Windows 11.

Windows 11 w dużej mierze jest zbliżony do Windowsa 10, a technicznie jest w zasadzie jedynie jego odświeżoną wizualnie wersją. Microsoft postawił jednak nie tylko na nowy interfejs widoczny już na pierwszy rzut oka, ale także odświeżone aplikacje systemowe i kilka istotnych nowości funkcjonalnych. O znakomitej większości z nich, dowiedzieliśmy się już podczas czerwcowej prezentacji Windows 11.

Windows 11 - zmiany wizualne

Nowości, które widać już na pierwszy rzut oka, to te dotyczące interfejsu. W Windows 11 Microsoft po raz kolejny (po odważnych próbach w Windows 8) eksperymentuje z nowym podejściem do menu Start, które teraz ma formę dużego kafla ze skrótami do aplikacji i plików i znajduje się domyślnie na środku ekranu. Do tego oczywiście nowe tapety i motywy.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe Widżety w Windows 11

Windows 11 został odświeżony głównie dzięki zastosowaniu zaokrąglonych rogów okien, ale nie tylko. Do systemu wróciły także widżety, które można umieszczać nie bezpośrednio na pulpicie, ale w ramach nowego panelu łączącego agregat wiadomości i prognozę pogody, a technicznie wspieranego przez sztuczną inteligencję. W ten sposób użytkownik może szybko dotrzeć na przykład do planu dnia w kalendarzu czy przypomnieć sobie zdjęcia zrobione kilka lat temu.

Windows 11 otrzymał także wiele odświeżonych okien systemowych. Zupełnie nowe względem Windows 10 są systemowe ustawienia, które zyskały kolorowe ikony kategorii, mniejsze niż w poprzednim systemie czcionki (to bardziej czytelne rozwiązanie na desktopach) i czytelne podglądy wybieranych opcji, na przykład motywów kolorów. Osoby z problemami ze wzrokiem mogą skorzystać z nowych, kontrastowych zestawów, które dostępne są w ramach ustawień dostępu.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe Ustawienia dostępności w Windows 11

Windows 11 - najważniejsze nowe funkcje

Windows 11 to nie tylko zmiany wizualne, ale także kilka istotnych nowości od strony funkcjonalnej. Jedną z najważniejszych jest przeprojektowana obsługa wielu monitorów. Microsoft wreszcie zauważył, że ta znana z Windows 10 nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału ultrapanoramicznych ekranów i w Windows 11 zostało to zmienione. Do tego doszło domyślne zapamiętywanie układu po odłączeniu monitora.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe Nowe opcje przypinania okien w Windows 11

W efekcie skorzystają na tym głównie użytkownicy komputerów przenośnych, którzy często podłączają do nich dodatkowy monitor. Nawet "w połowie pracy", jeśli dodatkowy ekran zostanie odłączony od komputera, wyświetlane na nim okna zostaną spakowane i umieszczone jako skrót na pasku zadań pod jedną ikoną. Użytkownik będzie mógł wygodnie do nich wrócić (nie psując układu okien na ekranie notebooka), a po ponownym podłączeniu ekranu - wszystko wróci do poprzedniego układu.

W Windows 11 pojawił się także odświeżony Sklep, obsługa aplikacji z Androida, integracja Microsoft Teams z systemowym oknem czatu i wspomniane wcześniej widżety. Producent deklaruje także lepsze wrażenia podczas obsługi w urządzeniach z dotykowym ekranem, do których Windows 11 ma się sprawniej dostosowywać niż Windows 10.

Windows 11 - większa wydajność i jeden haczyk

Zgodnie z deklaracją Microsoftu, Windows 11 ma być także dużo szybszy na co dzień. Aktualizacje dostarczane przez Windows Update będą do 40 proc. mniejsze, a graczy ucieszy możliwość bezpośredniego ładowania danych do pamięci karty graficznej bez pośrednictwa procesora. Obok integracji Xbox Game Pass i obsługi AutoHDR, to cecha, dzięki której Windows 11 ma być najlepszą platformą dla graczy.

Z tym wiąże się jednak pewien haczyk - wydajność uzależniona od ustawień funkcji VBS. Jak wskazały pierwsze testy w grach (choć trzeba oddać, że wówczas jeszcze w testowych wersjach Windows 11), wydajność może w niektórych przypadkach spaść do niemal 30 procent. Gracze muszą zwrócić na ten aspekt uwagę.

Windows 11 - jak zaktualizować z Windows 10?

Windows 11 od 5 października jest dostępny jako darmowa aktualizacja dla obecnych użytkowników Windows 10. Aby pobrać nowy system, należy odwiedzić Windows Update. Jeśli komputer kwalifikuje się do instalacji, użytkownik zobaczy możliwość pobrania nowej wersji systemu operacyjnego.

Niestety, Microsoft zamierza udostępniać aktualizację do Windowsa 11 transzami, co oznacza, że nie wszyscy użytkownicy (nawet ze zgodnym sprzętem) od razu otrzymają możliwość instalacji. Informacja o zgodności komputera z Windows 11 powinna być jednak widoczna w Windows Update od początku - potem pozostaje cierpliwe czekanie.

