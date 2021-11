Windows 11 wyświetla menu kontekstowe z opóźnieniem. Łatka już powstaje

Problem z menu kontekstowym Windowsa 11 opisują użytkownicy, z których część zwraca uwagę na powolne działanie, ale inni dostrzegają także migotanie i dopasowywanie rozmiaru okna do zawartości dopiero po jego wyświetleniu. Co istotne, Microsoft pracuje już nad poprawką, która jest testowana w programie Insider, o czym informuje Windows Latest . Chodzi o kompilację systemu oznaczoną numerem 22478.

Po aktualizacji Eksplorator powinien działać sprawniej i nie zawieszać się, co obecnie w stabilnym wydaniu Windows 11 się zdarza. Warto zwrócić uwagę, że opisywane błędy są rozwiązywane na etapie, kiedy system nie zdążył jeszcze trafić do wielu użytkowników. Microsoft niedawno co prawda przyspieszył wdrażanie, ale według statystyk, w poprzednim miesiącu Windows 11 zdążył trafić jedynie do 5 proc. użytkowników.