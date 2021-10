Windows 11 z paskiem zadań Windowsa 10. Nowy problem po aktualizacji

To spora wpadka, zważywszy, że to właśnie zmiany wizualne są główną nowością w systemie, zaś pasek zadań - jednym z najbardziej przeprojektowanych elementów. Użytkownicy skarżą się między innymi na reddicie, że po zaktualizowaniu komputera korzystają w praktyce z hybrydy Windows 10 i 11, a w dodatku nie da się skorzystać z menu Start, o czym informuje digitaltrends .

Jak się okazuje, problem ma się pojawiać po aktualizacji systemu za pomocą Asystenta instalacji Windows 11 . Aplikacja w praktyce jest popularna głównie wśród osób, u których instalacja Windows 11 przez Windows Update jest z jakichś przyczyn wstrzymywana. Nie można więc wykluczyć, że Microsoft wykrył w danych przypadkach problemy ze zgodnością i to one są źródłem opisywanej usterki.

Co w całej sprawie najciekawsze, wcześniej podobny problem był już znany na etapie testów Windowsa 11 w programie Insider. Jak podaje digitaltrends, na tę chwilę Microsoft nie ustosunkował się jednak do zgłoszeń użytkowników i wszystko wskazuje na to, że jedynym ratunkiem jest próba wycofania aktualizacji Windows 11 i powrócenie do korzystania z Windows 10 - przynajmniej do czasu rozwiązania błędu.