Windows 11 z pendrive'a lub pliku ISO. Zobacz, jak utworzyć nośnik

Aby utworzyć pendrive instalacyjny z Windowsem 11, koniecznie jest podłączenie nośnika USB o pojemności co najmniej 8 GB . Choć teoretycznie może to być dowolna pamięć o tej pojemności, w praktyce lepiej sięgnąć po najszybszą , jaka jest pod ręką - zarówno podczas tworzenia nośnika, jak i instalacji w innym komputerze, wydajność pendrive'a przekłada się na czas trwania całego procesu.

Windows 11 Media Creation Tool to w praktyce automatyczne narzędzie, które nie wymaga od użytkownika żadnego zaangażowania. Po wybraniu nośnika i rozpoczęciu procesu, aplikacja sama pobiera pliki, a później tworzy nośnik instalacyjny i usuwa pliki tymczasowe . W przypadku tworzenia nośnika USB należy się oczywiście liczyć z tym, że wcześniej usunięte zostaną z niego wszystkie inne pliki . Obraz ISO jest zaś zapisywany we wskazanej lokalizacji na dysku.

Opisywane narzędzie może się przydać, by zainstalować Windowsa 11 w komputerze bez dostępu do sieci, eksperymentów w maszynie, która nie spełnia minimalnych wymagań systemu lub spełnia, ale Microsoft póki co wstrzymuje w niej aktualizację. W tym przypadku innym sposobem instalacji nowego Windowsa jest też skorzystanie z Asystenta instalacji Windows 11.