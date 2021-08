Panos Panay zaprezentował na Twitterze kolejną nowość z Windows 11. Po wcześniejszym rzucie oka na nowe narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu, teraz we wpisie pojawiła się animacja przedstawiająca "sesje skupienia". Chociaż wiele szczegółów nie jest w tym momencie znanych, wszystko wskazuje na to, że mowa o aplikacji ułatwiającej wykonywanie konkretnych działań w założonym czasie.