Windows i zapomniane karty Sets w Eksploratorze. Pomysł ma już 4 lata

Chociaż przez wiele tygodni rozwój Sets w Windowsie szedł pełną parą, nagle musiało wydarzyć się coś, co przekreśliło realizację tego - co by nie mówić - świetnego pomysłu, który znacznie zwiększyłby radość korzystania z leciwego już Eksploratora. Premierę Sets najpierw przesunięto w czasie, a później po prostu anulowano. Funkcja nigdy nie trafiła do stabilnego Windowsa 10, choć film pokazujący jak ma działać z aplikacjami UWP do dzisiaj jest dostępny na oficjalnym kanale Windowsa w serwisie YouTube: