Wirtualny Wszechświat. Każdy może go pobrać na komputer

Wirtualny Wszechświat, który stworzyli eksperci, jest na tyle szczegółowy, że można w nim zidentyfikować nawet takie elementy jak gromady galaktyk czy halo ciemnej materii. Praca nad tak dokładnym modelem wymagała ogromnej mocy obliczeniowej i pamięci masowej. Universe Today podaje, że do wygenerowania symulacji zespół wykorzystał ponad 40 000 rdzeni komputerowych, 20 milionów godzin pracy komputera i wyprodukował ponad 3 petabajty danych. Można to porównać do 3000 terabajtów lub 3 milionów gigabajtów. Na szczęście naukowcy skompresowali wszystko do zaledwie 100 terabajtów pamięci masowej. To wciąż ogromna ilość danych, ale dane można przechowywać na jednym dysku.