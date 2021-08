Włamania na Profil Zaufany. Zrobił to 239 razy

Profil Zaufany to narzędzie wygodne, ale jednocześnie potencjalnie niebezpieczne. Umożliwia ono bowiem dostęp do wrażliwych danych na temat obywateli, więc powinno być bardzo dobrze zabezpieczone. Okazuje się, że wcale tak nie jest.

Największym problemem Profilu Zaufanego jest chyba brak obowiązkowej dwuetapowej weryfikacji użytkownika. Aby z niego skorzystać, wystarczy podać login i hasło. Wykorzystał to 27-letni cyberprzestępca z Woli Krzywieckiej.

Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów. Początkowo sądzono, że dokonał on włamań na 27 kont, w trakcie śledztwa odkryto, że łącznie udało mu się zalogować na 212 kolejnych.

27-latek nie złamał systemu zabezpieczeń i nie zhakował rządowych portali. Wykorzystał po prostu dane logowania, które właściciele kont wykorzystywali w innych serwisach. Policjanci podkreślają, że do takiej sytuacji by nie doszło, gdyby użytkownicy stosowali różne hasła w różnych serwisach. To najprostszy sposób, który pozwoli uchronić się przed częścią ataków na nasze konta internetowe.