Włamania na routery i kamery. Chodzi o 65 producentów sprzętu

W sieci pojawiły się informacje o tym, że istnieje możliwość włamania się do urządzeń sieciowych czy też należących do tzw. iOT. O błędach powodujących zagrożenie poinformował Realtek , czyli producent wadliwego chipsetu. Ich kody to:

Jak informują dziennikarze serwisu niebezpiecznik.pl, błędy te zebrały 8.1 i 9.8 w skali CVSS. Sprzęt, którego dotyczy zagrożenie, to między innymi routery czy kamery. Dostęp do nich można przejąć z poziomu sieci lokalnej, ale co gorsza, możliwe jest to również za pośrednictwem internetu.