Crowbits — kolejny niezwykły produkt do nauki STEM od Elecrow

Crow Pi 2 choć genialne, to nie było stworzone dla dzieci w każdym wieku. Sam producent informował, że produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej ósmego roku życia. Więc mniejsze pociechy mogły obejść się smakiem lub przy pomocy rodziców bawić się i poznawać tajniki elektroniki i programowania.



STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) – akronim, który powstał od pierwszych liter słów w języku angielskim: nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

(źródło. Wikipedia)

Teraz Elecrow ze swoją nową akcją crowdfundingową, prezentuje zupełnie inne podejście do nauki STEM. Crowbits to magnetyczne, programowalne, elektroniczne klocki, które umożliwiają dzieciom dosłownie w każdym wieku stania się małym konstruktorem.

Crowbits działają od razu po wyciągnięciu z pudełka, wystarczy połączyć je odpowiednio ze sobą. Posiadają predefiniowane oprogramowanie, dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia własnego kodu, aby zacząć przygodę. Oczywiście, jeśli tylko zechcemy, możemy puścić wodze fantazji i zaprogramować klocki według własnego widzimisię.

W sumie Elecrow stworzył 80 różnych elektronicznych bloków. Zostały one podzielone na cztery odrębne kategorie (każda ma inny kolor) w zależności od pełnionych funkcji. Producent informuje, że obudowy Crowbits są wykonane z bezpiecznego certyfikowanego materiału ABS. Dodatkowo klocki są zgodne ze standardem LEGO, co daje ogrom możliwości rozbudowy i łączenie ich z klasycznymi zestawami duńskiego producenta.

Aktualnie Crowbits zostało podzielone na pięć odrębnych zestawów, które z kolei dzielą się na trzy poziomy trudności dla progresywnej nauki. Łącznie znajdziemy ponad 70 lekcji, dowiemy się o zasadach działania poszczególnych inteligentnych klocków.

Zapowiada się ciekawe, co nie? :)

Akcja Elecrow na Kickstarterze rozpoczęła się dzisiaj i potrwa jeszcze przez 44 dni. Już teraz projekt dofinansowało 85 sponsorów. Standardowo mamy do wyboru kilka opcji wsparcia, które w zależności od sumy wiążą się z otrzymaniem konkretnego produktu i zestawu. Dla przykładu wydając teraz 25$ otrzymamy zestaw początkowy Hello Kit, a płacąc 239$ przywędruje do nas Explorer+Inventor+Master Kit. Wysyłka Crowbits zaplanowana jest aktualnie na czerwiec!