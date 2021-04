FLSUN Q5 — nie śpię, bo drukuję w 3D

Sami dobrze wiecie, kiedy to szaleństwo się zaczęło. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie od ponad roku dni zlewają się ze sobą, gdyby nie kalendarz, nie wiedziałbym, że mamy już wiosnę, zwłaszcza że za oknem, od czasu do czasu, sypnie śniegiem, a choinka wciąż stoi w korytarzu. Tę monotonię przerwał zamaskowany wysłannik GLSu, który pod moimi drzwiami tuż obok choinki zostawił zawiniątko…

W środku, opatulona gąbeczką, rozłożona na części, leżała ona - ta, o której od dawna śniłem, moja własna drukarka 3D! Zestaw był pełen, nie brakowało niczego, nic zatem nie stało na przeszkodzie, by rozpocząć przygodę przestrzennego druku.

Jednak najpierw trzeba było poskładać FLSUN Q5 w jedną cześć. Załączona instrukcja pozwoliła przejść przez ten proces bez najmniejszego problemu: ilustracje okraszone opisem, przedstawiały wszystko krok po kroku.



SPECYFIKACJA:

MATERIAŁY - średnica filamentu: 1,75 mm

- kompatybilne materiały: PLA, ABS, HIPS, TPU WŁAŚCIWOŚCI DRUKU 3D:

- wysokość warstwy: 0,1 mm

- system podajników: Bowden

- typ ekstrudera: pojedyncza dysza

- wielkość dyszy: 0,4 mm

- maks. objętość robocza: O200 x 200 mm

- maks. temperatura wytłaczarki: 270 ° C

- maks. temperatura podgrzewanego stołu: 110 ° C

-maks. prędkość druku: 60 mm / s WYMIARY I WAGA

- wymiary ramy: 300 x 300 x 650 mm

- waga: 7 kg

Pierwszym, co trzeba było uczynić, to przymocowanie trzech kolumn do blatu grzewczego i modułu zasilającego z ekranem LCD i ekstruderem. Dalej musiałem połączyć sześć niezwykle sprawnych ramion z modułem efektora (blok grzejny, wiatrak i dysza).

Ramię dla filamentu potrzebowało także chwili uwagi. Ostatnim krokiem było podłączenie wszystkich przewodów ze sobą i włączenie drukarki.

Wiatraki poszły w ruch, na ekranie błysnęło logo FLSUN i zaprosiło do kalibracji. W końcu druk musi być perfekcyjny, więc regulacja jest obowiązkowa! W tym celu, w zestawie znalazł się moduł wspomagający cały proces, który na kilka chwil jesteśmy zobligowani podłączyć do naszej Q5, a on już sam zrobi to, co trzeba zrobić. Nam pozostaje czekanie, przyglądanie się sprawdzaniu powierzchni i przysłuchiwanie delikatnym kliknięciom, gdy czujnik uderza o stół grzewczy.

Regulację osi Z pozostawiono nam, do tego będziemy potrzebowali kartki A4, aby dostosować odległość dyszy od blatu. Ta nie może być zbyt duża, ani też w drugą stronę. Kartkę powinno dać się przecisnąć przez szparę z delikatnym uczuciem oporu.

Teraz już pozostało zawieść szpulę z materiałem do druku, zaaplikować PLA do ekstrudera i rozgrzać maszynę do czerwoności (210/55).Tak zaczyna się magia, bo oto z nicości wyłaniają się kształty. Z niebytu powstaje byt, a Parmenides przewraca się w grobie:)

Dzięki prymitywnym instrukcjom gcode tworzy się coś namacalnego. Już sama obserwacja tego procesu spowodowała niemałą ekscytację, którą trudno było zatrzymać dla siebie. Potem wpadałem w wir ciągłego druku: thingiverse, cults, yeggi, myminifactory i od nowa.



Nie śpię, bo drukuje.



Dzisiaj śrubka, jutro doniczka, a pojutrze figurka. Wszystko można. Tylko trzeba to znaleźć lub samemu zaprojektować.

Wraz z drukarką otrzymujemy kartę SD, na której znalazły się dwa darmowe oprogramowania Cura i Repetier-Host, które producent wzbogacił o dedykowane profile dla swoich modeli.

Jakość tworzonych przez FLSUN Q5 obiektów jest, według mnie, niebywale wysoka. Każdy najmniejszy szczegół zostaje precyzyjnie odwzorowany. Gdy drukujemy obiekty, które nie potrzebują podpór lub obramowania wspomagającego przyczepność na blacie grzewczym, to nie będzie większej potrzeby poddawania ich dodatkowej obróbce.

Oczywiście finalny wynik zależny jest od złożoności druku, więc gdzieniegdzie mogą zdarzyć się artefakty, które trzeba będzie jednak usunąć.

W mojej przygodzie z drukiem 3D najbardziej zaskoczyło mnie istnienie tak zwanych ruchomych projektów bez składania, czyli FLEXI PRINT-IN-PLACE. FLSUN Q5 także z nimi sobie świetnie radzi!

Posiadanie drukarki 3D zawsze było w sferze moich marzeń, cieszę się trafiłem na FLSUN Q5, która okazała się niedrogim i bardzo dobrym urządzeniem na początek. Dodatkowo posiada ona pełne wyposażenie i jest łatwa w montażu.

FLSUN Q5 zakupiłem w nowopowstałym sklepie internetowym geeklifetime.com, o którym wspominałem już na moim blogu. Dlaczego kupiłem tam? Bo cena drukarki u nich była o prawie 50 euro niższa niż na Amazon.de. Dodatkowo była to dobra okazja, aby przetestować obiecaną, szybką realizację zamówienia i wysyłkę z polskiego magazynu. Sam sklep, jak i FLSUN Q5 przeszły test celująco.

A Wy się trzymajcie, bo ja idę drukować :)